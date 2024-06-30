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    В Киришах полицейские спасли девушку с моста

    1928
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    В Ленинградской области полицейские спасли девушку, которая опасно стояла на краю моста. Правоохранителям удалось разговорить ее и убедить не рисковать жизнью. Подробности 30 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    Девушку, которая перелезла за металлическое ограждение моста, полицейские заметили 28 июня при патрулировании в Киришах. Сотрудники остановили машину и поспешили к девушке, попытавшись наладить контакт и уговорить ее перелезть обратно. Поначалу она отказывалась и говорила, что поссорилась со своим молодым человеком.

    Полицейские смогли найти нужные слова поддержки и убедить ее вернуться на тротуар с парапета. Выяснилось, что девушке 23 года и она живет в Киришах. Полицейские усадили ее в автомобиль и привезли в отдел полиции, откуда ее госпитализировала бригада скорой помощи.

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