В Киришах полицейские спасли девушку с моста

В Ленинградской области полицейские спасли девушку, которая опасно стояла на краю моста. Правоохранителям удалось разговорить ее и убедить не рисковать жизнью. Подробности 30 июня сообщает пресс-служба
Девушку, которая перелезла за металлическое ограждение моста, полицейские заметили 28 июня при патрулировании в Киришах. Сотрудники остановили машину и поспешили к девушке, попытавшись наладить контакт и уговорить ее перелезть обратно. Поначалу она отказывалась и говорила, что поссорилась со своим молодым человеком.
Полицейские смогли найти нужные слова поддержки и убедить ее вернуться на тротуар с парапета. Выяснилось, что девушке