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    Банки взвинтили стоимость кредитов до 60%. Как не попасть в их кабалу

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    14 комментариев
    Подсчитайте сразу, сколько вы переплатите банку, и кредит брать не захочется
    Подсчитайте сразу, сколько вы переплатите банку, и кредит брать не захочетсяФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Власти решили ограничить аппетиты банкиров и ввели плавающую процентную ставку по кредитам и микрозаймам. Президент подписал соответствующий закон. При этом, как подсчитали эксперты, реальная стоимость кредитов (включая штрафы и страховку) только растет. Что изменится после того, как банки смогут выдавать кредиты с плавающей ставкой, исходя только из динамики среднемесячной номинальной зарплаты по всей стране? Закон вступает в силу 1 сентября. Подробности — в материале MSK1.RU.

    Аппетиты банкиров растут

    Сумма ипотечного кредита, по которому применяется плавающая ставка, должен составлять от 200 до 1000 зарплат. Учитывая, что в марте средняя зарплата в стране составляла почти 88 тысяч рублей (ну, естественно, если верить Росстату), то размер кредита будет от 18 до 88 млн рублей.

    Введены ограничения и на потребительские кредиты. Плавающей ставка не может быть для ссуд больше 1000 среднемесячных зарплат (верхней планки нет).

    Введение плавающей ставки означает, что она будет меняться в зависимости от изменения среднемесячной зарплаты по всей России. Это позволит защитить заемщиков от резкого роста процентных ставок в периоды экономической нестабильности.

    Впрочем, коснется это очень небольшого процента заемщиков. Средний размер ипотечного кредита в России, по данным Центробанка, сейчас — 3,8 млн рублей. Легко подсчитать, какой процент граждан берет ипотеку в 18 миллионов или потребкредит в 88 миллионов.

    Для обычных же заемщиков жизнь слаще не стала. Полная стоимость кредита (ПСК), которую теперь Центробанк требует от банков обязательно публиковать для клиентов, поставила исторический рекорд — 57–60%. Для примера: если берете 1 млн рублей, то уже в первый год придется отдать почти 600 тысяч. И платы только растут.

    Сравним. ПСК даже в кризисном 2022 году не превышала 45%. Как видно, разница не кратная, но ощутимая. В I квартале 2024 года по кредитным картам значения ПСК составили 40,8%, а по потребительским кредитам свыше года — 33,5%. В то время как во II квартале 2022 года ПСК по кредитным картам составляла 36,3%, а по потребительским кредитам — 30,1%.

    На резком росте сказалась отмена ограничения на ПСК для банков: в августе 2023 года Центробанк решил таким образом «поддержать» банки, дав им возможность гибко подстраивать процентные ставки по кредитам и вкладам к изменению ключевой ставки.

    Еще один фактор — дорогая страховка. Многие банки обязательно включают в ПСК стоимость страхования от невозврата кредита, которая может составлять более 20% от суммы займа. Клиенты зачастую и не знают о своем праве отказаться от страхования. То есть банкиры, формально и не нарушая закон, просто пользуются отсутствием финансовой грамотности у населения. Вот доверчивым клиентам и впаривают невыгодные кредитные предложения.

    Кредиты дешеветь начнут нескоро

    Советник по управлению финансами Елена Богданова напоминает, что увеличение стоимости потребкредитов связано с высокой ключевой ставкой Центробанка. С декабря 2023 года она держится на уровне 16%, при этом многие ожидают ее повышения до конца года. Снижение ставки начнется не раньше следующего года.

    — Период экономической нестабильности — не лучшее время для того, чтобы брать кредит, — говорит Богданова. — Дорогие кредиты могут оказать значительное давление на семейный бюджет, а свободные средства на неотложные нужды могут сильно уменьшиться. Брать кредит стоит действительно на важные цели, такие как лечение или обучение. А вот, например, с покупкой техники в кредит лучше повременить в связи с постоянно растущей инфляцией и высокими кредитными ставками. В такой ситуации лучше выбрать стратегию выжидания, пересмотреть свои финансовые возможности, жестко контролировать и по возможности сократить расходы.

    — Повышение реальной стоимости потребкредитов, конечно, крайне неприятная ситуация для потребителя. Но не стоит паниковать, а лучше разработать грамотную финансовую стратегию, — дает практические советы Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. — Нужно составить подробный бюджет, чтобы понять, сколько денег у вас остается после обязательных платежей. Оцените размер всех своих текущих долгов и процентные ставки по ним. Если есть накопления, попробуйте использовать их для покупки, вместо того чтобы брать кредит. И при возможности погашайте кредит досрочно, чтобы уменьшить сумму процентов.

    Подсчитайте сразу, сколько вы переплатите банку, и кредит брать не захочется
    Подсчитайте сразу, сколько вы переплатите банку, и кредит брать не захочетсяФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    Комментарии 14

    Alex00030 Июн 2024 в 09:07
    "Дайте два"
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