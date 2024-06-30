Банки взвинтили стоимость кредитов до 60%. Как не попасть в их кабалу

Власти решили ограничить аппетиты банкиров и ввели плавающую процентную ставку по кредитам и микрозаймам. Президент подписал соответствующий закон. При этом, как подсчитали эксперты, реальная стоимость кредитов (включая штрафы и страховку) только растет. Что изменится после того, как банки смогут выдавать кредиты с плавающей ставкой, исходя только из динамики среднемесячной номинальной зарплаты по всей стране? Закон вступает в силу
Аппетиты банкиров растут
Сумма ипотечного кредита, по которому применяется плавающая ставка, должен составлять от 200 до
Введены ограничения и на потребительские кредиты. Плавающей ставка не может быть для ссуд больше 1000 среднемесячных зарплат (верхней планки нет).
Введение плавающей ставки означает, что она будет меняться в зависимости от изменения среднемесячной зарплаты по всей России. Это позволит защитить заемщиков от резкого роста процентных ставок в периоды экономической нестабильности.
Впрочем, коснется это очень небольшого процента заемщиков. Средний размер ипотечного кредита в России, по данным Центробанка, сейчас —
Для обычных же заемщиков жизнь слаще не стала. Полная стоимость кредита (ПСК), которую теперь Центробанк требует от банков обязательно публиковать для клиентов, поставила исторический рекорд —
Сравним. ПСК даже в кризисном 2022 году не превышала
На резком росте сказалась отмена ограничения на ПСК для банков: в августе 2023 года Центробанк решил таким образом «поддержать» банки, дав им возможность гибко подстраивать процентные ставки по кредитам и вкладам к изменению ключевой ставки.
Еще один фактор — дорогая страховка. Многие банки обязательно включают в ПСК стоимость страхования от невозврата кредита, которая может составлять более
Кредиты дешеветь начнут нескоро
Советник по управлению финансами Елена Богданова напоминает, что увеличение стоимости потребкредитов связано с высокой ключевой ставкой Центробанка. С декабря 2023 года она держится на уровне
— Период экономической нестабильности — не лучшее время для того, чтобы брать кредит, — говорит Богданова. — Дорогие кредиты могут оказать значительное давление на семейный бюджет, а свободные средства на неотложные нужды могут сильно уменьшиться. Брать кредит стоит действительно на важные цели, такие как лечение или обучение. А вот, например, с покупкой техники в кредит лучше повременить в связи с постоянно растущей инфляцией и высокими кредитными ставками. В такой ситуации лучше выбрать стратегию выжидания, пересмотреть свои финансовые возможности, жестко контролировать и по возможности сократить расходы.
— Повышение реальной стоимости потребкредитов, конечно, крайне неприятная ситуация для потребителя. Но не стоит паниковать, а лучше разработать грамотную финансовую стратегию, — дает практические советы Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. — Нужно составить подробный бюджет, чтобы понять, сколько денег у вас остается после обязательных платежей. Оцените размер всех своих текущих долгов и процентные ставки по ним. Если есть накопления, попробуйте использовать их для покупки, вместо того чтобы брать кредит. И при возможности погашайте кредит досрочно, чтобы уменьшить сумму процентов.