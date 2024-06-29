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    Мигранты устроили межнациональную поножовщину на берегу Глухарки. Двое успели уехать

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    Владелец собаки стал свидетелем драки иностранцев в Приморском районе Петербурга. События разворачивались ночью 29 июня на берегу речки Глухарки, где пересекаются Богатырский и Шуваловский проспекты. Мужчина позвонил в полицию.

    Установлено, что в результате конфликта двое молодых граждан Узбекистана получили ножевые ранения, одному клинок всадили прямо в пах. Два других участника драки уехали на «Солярисе», который скрылся в Лисьем Носу. Позднее их поймали. Сбежавшими оказались два друга из Киргизии. Один из них в схватке тоже получил ранения, он поехал в больницу. Второй же проследовал в отдел вместе с сотрудниками.

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