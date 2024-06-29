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    Абсолютно голый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе

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    Обнаженный неадекватный мужчина напал на двух пожилых женщин в Крыму. Полиция начала проверку по факту причинения телесных повреждений, об этом 29 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

    Инцидент произошел два дня назад в Севастополе у «Воронцовского рынка» на проспекте Победы. Совершенно голый гражданин внезапно напал на двух пенсионерок и начал исступленно избивать их ногами. Все попало в объектив камеры видеонаблюдения.

    34-летнего дебошира задержали на месте. Мужчину передали в руки медиков. Потерпевшим также вызвали скорую помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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