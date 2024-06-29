    Сейчас

    +32˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +32˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 31

    4 м/с, ю-з

    758мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.75eur92.42

    Кошмар на улице Вязовой. В Петербурге доставщика еды укусили за член

    3684
    6 комментариев

    Опасна и трудна работа курьеров в Петербурге. Никогда не знаешь, что ожидает тебя за дверью. Неприятная история приключилась с доставщиком еды в Петербурге. В нужной квартире его ждала собака.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 июня, накануне в Мариинскую больницу на карете скорой помощи доставили 21-летнего курьера. У молодого человека диагностировали укушенную рану полового члена. Как рассказал врачам сам пациент, увечье он получил на улице Вязовой, куда доставлял еду.

    После обработки раны пострадавшего отпустили, с заявлением в полицию он пока не обращался.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close