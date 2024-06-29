Кошмар на улице Вязовой. В Петербурге доставщика еды укусили за член

Опасна и трудна работа курьеров в Петербурге. Никогда не знаешь, что ожидает тебя за дверью. Неприятная история приключилась с доставщиком еды в Петербурге. В нужной квартире его ждала собака.



Как стало известно «Фонтанке» 29 июня, накануне в Мариинскую больницу на карете скорой помощи доставили 21-летнего курьера. У молодого человека диагностировали укушенную рану полового члена. Как рассказал врачам сам пациент, увечье он получил на улице Вязовой, куда доставлял еду.



После обработки раны пострадавшего отпустили, с заявлением в полицию он пока не обращался.

