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    СМИ: россиянка погибла в ДТП рядом с АЭС «Аккую» в Турции

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    Гражданка России погибла в результате дорожно-траспортного происшествия в Мерсине на юге Турции, неподалеку от места строительства атомной электростанции «Аккую». Об этом 29 июня сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

    По предварительной информации, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Автобус, по информации телеканала NTV, перевозил сотрудников строящейся АЭС.

    Уже известно о двоих погибших, одна из которых — россиянка по фамилии Исмаилова, второй — уроженец Турции Бырыш Гюльчичек. Еще 35 человек пострадали в результате ДТП.

    NTV описывает следующую картину: 65-летний водитель автобуса потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль и в другой автобус с рабочими.

    На место происшествия оперативно прибыли медики, работают экстренные службы.

    Строительство АЭС «Аккую», начатое в 2018 году, осуществляет дочерняя компания госкорпорации «Росатом». Первый блок турецкой АЭС введут в эксплуатацию в июле 2025 года.

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    ДТПТурцияАэс аккую
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