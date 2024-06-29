СМИ: россиянка погибла в ДТП рядом с АЭС «Аккую» в Турции

Гражданка России погибла в результате дорожно-траспортного происшествия в Мерсине на юге Турции, неподалеку от места строительства атомной электростанции «Аккую». Об этом 29 июня сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

По предварительной информации, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Автобус, по информации телеканала NTV, перевозил сотрудников строящейся АЭС.

Уже известно о двоих погибших, одна из которых — россиянка по фамилии Исмаилова, второй — уроженец Турции Бырыш Гюльчичек. Еще 35 человек пострадали в результате ДТП.