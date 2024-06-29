СМИ: россиянка погибла в ДТП рядом с АЭС «Аккую» в Турции

Гражданка России погибла в результате дорожно-траспортного происшествия в Мерсине на юге Турции, неподалеку от места строительства атомной электростанции «Аккую». Об этом 29 июня сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.
По предварительной информации, столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Автобус, по информации телеканала NTV, перевозил сотрудников строящейся АЭС.
Уже известно о двоих погибших, одна из которых — россиянка по фамилии Исмаилова, второй — уроженец Турции Бырыш Гюльчичек. Еще 35 человек пострадали в результате ДТП.
NTV описывает следующую картину: 65-летний водитель автобуса потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль и в другой автобус с рабочими.
На место происшествия оперативно прибыли медики, работают экстренные службы.
Строительство АЭС «Аккую», начатое в 2018 году, осуществляет дочерняя компания госкорпорации «Росатом». Первый блок турецкой АЭС введут в эксплуатацию в июле 2025 года.