После стрельбы из автомата в Парголово задержан мужчина с романтичной профессией

Звуки стрельбы и вид оружия растревожили накануне вечером жителей Парголово. Один из них позвонил в полицию и рассказал о молодых людях, выясняющих отношения на улице Заречной. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 июня.



Ближайший наряд прибыл на место около десяти вечера. По горячим следам были задержаны неработающий 27-летний житель Алтайского края, 25-летний логист из Ленобласти и 26-летний флорист. Было установлено, что последний во время конфликта с 45-летний местным жителем несколько раз выстрелил в воздух из страйкбольного автомата. Троица была доставлена в отдел, все получили протоколы о мелком хулиганстве.

