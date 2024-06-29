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    После стрельбы из автомата в Парголово задержан мужчина с романтичной профессией

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    Звуки стрельбы и вид оружия растревожили накануне вечером жителей Парголово. Один из них позвонил в полицию и рассказал о молодых людях, выясняющих отношения на улице Заречной. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 июня.

    Ближайший наряд прибыл на место около десяти вечера. По горячим следам были задержаны неработающий 27-летний житель Алтайского края, 25-летний логист из Ленобласти и 26-летний флорист. Было установлено, что последний во время конфликта с 45-летний местным жителем несколько раз выстрелил в воздух из страйкбольного автомата. Троица была доставлена в отдел, все получили протоколы о мелком хулиганстве.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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