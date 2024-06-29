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    Алые паруса-2024

    Я там был! Ищите себя на фотографиях «Алых парусов»

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    3 комментария

    «Алые паруса» закончились, а воспоминания еще свежи. О том, как вместе проводили время на Дворцовой, слушали музыку, танцевали, пели хором, толпились на Миллионной в ожидании чуда.

    Петербуржцы и гости праздника из разных городов и стран вместе сделали эту ночь. И она принесла нам много улыбок, эмоций, разговоров и мыслей о будущем. Центральные улицы города принадлежали молодым, талантливым, красивым и дерзким.

    Вместе с величественным бригом «Россия» тысячи ребят попрощались с детством и встретили начало взрослой жизни, в которой им предстоит построить свое будущее, стать профессионалами, обзавестись семьями и сделать множество непростых выборов.

    Итак, мы публикуем подборку ваших счастливых лиц — ищите себя на фотографиях «Фонтанки»!

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