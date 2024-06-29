Я там был! Ищите себя на фотографиях «Алых парусов»

«Алые паруса» закончились, а воспоминания еще свежи. О том, как вместе проводили время на Дворцовой, слушали музыку, танцевали, пели хором, толпились на Миллионной в ожидании чуда.

Петербуржцы и гости праздника из разных городов и стран вместе сделали эту ночь. И она принесла нам много улыбок, эмоций, разговоров и мыслей о будущем. Центральные улицы города принадлежали молодым, талантливым, красивым и дерзким.



Вместе с величественным бригом «Россия» тысячи ребят попрощались с детством и встретили начало взрослой жизни, в которой им предстоит построить свое будущее, стать профессионалами, обзавестись семьями и сделать множество непростых выборов.

