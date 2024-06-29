«Хочу снимать кино и жить в Петербурге». О чем мечтают выпускники-2024 и как видят свое будущее

Петербургские выпускники прощаются с детством на празднике «Алые паруса». Пока ежегодный обряд инициации не захватил умы, «Фонтанка» спросила вчерашних школьников о том, как они видят себя через десять лет. Кроме популярного IT-направления, выпускники выбирают режиссуру, бизнес, моделинг, юриспруденцию. Почти все из опрошенных хотят остаться в Петербурге, однако некоторые удивляют нетривиальными направлениями и смотрят в сторону Азии.

Выпускники 272-й гимназии не стали называть свои имена, но позволили себя сфотографировать.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Оба хотят поступать в Институт кино и телевидения. Юноша мечтает стать режиссером. «Я хочу снимать кино и жить в Петербурге, мне нравится этот город. Мне было бы интересно работать с детективами, триллерами, запутанными сюжетами», — говорит он. Его подруге интереснее драматургия, сценарное мастерство и научная фантастика.



Выпускник 242-й школы Михаил просто хочет стать успешным человеком и работать в большой компании. «Думаю, я буду менеджером по продажам. Хотелось бы зарабатывать 300 тысяч рублей через 10 лет с учетом инфляции. Сейчас поступаю в Университет имени Герцена», — отмечает он.

Богдан выбирает для поступления сразу из трех вузов: ВШЭ, педагогического имени Герцена и СПбГУ. Видит себя в разных сферах: от государственного управления до учителя истории и военного инженера.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Сфера управления ступенчатая, поэтому начну с малого: город, область, потом меня могут перевести в Москву. Раньше я больше себя видел в военной стезе, это близко мне по духу, — говорит Богдан. — В рамках России найду где-нибудь пристанище. Россия большая, необъятная, необязательно в городе жить. Раньше привлекала Германия, потому что там хорошо развита инфраструктура. В последнее время начал рассматривать для себя Японию и Северную Корею. Почему Северная Корея? Сама страна нравится. Там относительно строгий порядок, люди придерживются законов. Я мог бы применять навыки, обретенные здесь, за рубежом, но главное — не во вред России».



Георгий из 139-й школы имеет широкие планы на жизнь. С одной стороны, он хочет заниматься бизнесом в сфере строительства, а с другой — переехать в Италию, чтобы стать моделью. «Может быть, пойти в модельное агентство, меня уже хотели затащить», — признается он.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Одноклассник Георгия Владислав серьезно занимается хоккеем и хотел бы и дальше развиваться в спорте. Сейчас играет за «Динамо», мечтает выступать на международном уровне.

Полина приехала с делегацией из Подмосковья. Школьница окончила девятый класс, в будущем видит себя в качестве переводчика на конференциях. «Сейчас я владею английским, на уровне школьной программы — немецким. Хочу выучить еще несколько языков. Хочу изучать китайский язык, потому что сейчас развиваются отношения с Азией.

Жить хотелось бы в Сочи, потому что там почти нет снега и легко передвигаться самой», — сказала Полина.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мирджавад и Хаджи из 93-й школы хотели бы стать айтишниками. Зарабатывать деньги, обеспечивать семью, путешествовать по миру и «чтобы в жизни был прогресс».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я родился, учился, жил в Петербурге, по национальности я талыш. Я вижу себя лучшим программистом России. Я бы хотел помогать государству, быть белым хакером», — говорит Хаджи.



Их одноклассник Ратмир подходит к своем будущему более философски и не может заглядывать так далеко. «Неизвестно, что будет дальше. Каждый из нас может умереть хоть завтра», — рассуждает он.

Не все из выпускников хотят работать на карьеру. Некоторым достаточно семейного счастья. «Я бы хотела найти по любви парня, который будет работать, а я бы дома сидела. Я бы дальше пошла учиться, лишь бы не работать. Я работаю поваром второй год, и это совсем не то, чем я хотела бы заниматься всю жизнь», — рассказала Лиза, окончившая колледж кулинарного мастерства. Девушка признается, что ей не подходит полученная профессия. «Я бы хотела не работать и заниматься стримингом, компьютерными играми», — добавила она.



Выпускники Ломоносовского морского колледжа ВМФ будут работать по профессии, штурманами. «Я отучился, сходил в дальний рейс и вернулся в колледж преподавать. Я штурман. Я ходил в дальнюю оперативную зону в Сирии. Был в рейсе 6 месяцев . Мы обеспечивали ВМФ, выполняли разведывательные функции», — рассказал один из выпускников Антон. Алина, также окончившая Ломоносовский колледж, признается, что поступала в 17 лет по совету мамы и не совсем понимала, куда шла. Теперь она хочет связать свою жизнь с шоу-румами, одеждой, стилем.



«Фонтанка.ру»

Алина мечтает жить в загородном доме в Ленобласти. «Через 10 лет было бы пора уже уйти в декрет, завести семью. Наверное, я бы хотела иметь двоих детей с разницей в возрасте», — отметила выпускница.

Вероника и Максим окончили 333-ю школу. Максим видит себя журналистом, он хотел бы зарабатывать так, «чтобы на жизнь хватало». Уезжать из родного города не собирается.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вероника с детства мечтает стать следователем и планирует следовать своему плану. «Хочу работать на благо людей, государства, наших людей. Я человек альтруистичный. Патриотические чувства во мне воспитала семья, — рассуждает она. — Мне хотелось бы жить в моей стране родной, в России, в Петербурге, город душевный. И я, и мой отец — мы здесь родились. Можно сказать, я коренная. В перспективе десяти лет хотелось бы завести семью».

Анна Мотовилова, Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

