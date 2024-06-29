Июль для водителей Петербурга начнется с ограничений из-за трех мероприятий

Банковский конгресс, бал медалистов и киносъемки добавят перекрытий и ограничений петербургским водителям в первых числах июля. О них 28 июня предупреждает городской комитет по транспорту.



Для проведения съемок художественного фильма «Горыныч» с 22:00 1 июля до 21:59 2 июля сузят проезжую часть Воздушной улицы.

Во вторник, 2 июля, в Петербурге пройдет «Бал медалистов». В связи с этим с 16:30 до 23:59 перекроют движение по Разводной улице в Петергофе от Санкт‑Петербургского проспекта до Разводной площади. А с 0:00 до 23:59 2 июля на участке Разводной улицы от Эйхенской улицы до Санкт‑Петербургского проспекта будет запрещено парковаться.