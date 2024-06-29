Июль для водителей Петербурга начнется с ограничений из-за трех мероприятий

Банковский конгресс, бал медалистов и киносъемки добавят перекрытий и ограничений петербургским водителям в первых числах июля. О них 28 июня предупреждает городской комитет по транспорту.
Для проведения съемок художественного фильма «Горыныч» с 22:00 1 июля до 21:59 2 июля сузят проезжую часть Воздушной улицы.
Во вторник, 2 июля, в Петербурге пройдет «Бал медалистов». В связи с этим с 16:30 до 23:59 перекроют движение по Разводной улице в Петергофе от Санкт‑Петербургского проспекта до Разводной площади. А с 0:00 до 23:59 2 июля на участке Разводной улицы от Эйхенской улицы до Санкт‑Петербургского проспекта будет запрещено парковаться.
В центре Петербурга введут ограничения в связи с проведением Финансового конгресса Банка России. С 6:00 до 23:59 3 июля сузят проезжую часть на Итальянской улице вдоль дома 9/2, а с 6:00 4 июля до 23:59 5 июля — на площади Островского со стороны дома 6 и набережной Фонтанки вдоль дома 49А.
Помимо этого, с 0:00 до 23:59 3 июля запретят парковку на Итальянской улице вдоль дома 9/2, а с 0:00 4 июля до 23:59 5 июля — на площади Островского со стороны дома 6 и набережной Фонтанки вдоль дома 49А.