Этим людям грибы есть нельзя — вы в списке?

Каждый знает, что мухоморы и поганки есть нельзя. Но даже съедобность гриба не гарантирует, что он вам не навредит. Поэтому перед тем, как приготовить лисички, опята и прочие грузди, проверьте, нет ли вас в списке тех, кому лучше отказаться от грибов.
Грибы опасны сами по себе?
Грибы делятся на ядовитые, условно-съедобные и съедобные. Ядовитые (мухомор, сатанинский гриб, ложный опенок, бледная поганка) опасны для всех без исключения и могут привести к желудочным расстройствам, серьезным отравлениям или смерти. Готовить их бесполезно: токсины не выходят из гриба даже под воздействием высоких температур.
Второй тип — условно-съедобные. В сыром виде они ничем не лучше ядовитых, но после долгой готовки подавать к столу их можно безо всякой опаски. К таким грибам относят волнушки, сморчки, строчки и черные грузди.
При этом даже в съедобных грибах могут встречаться вредные соединения.
— Опасность может представлять его содержимое, — рассказывает врач Надежда Подкорытова. — Грибы имеют осмотрофный тип питания — впитывают вещества из окружающей среды всей своей поверхностью, поглощая в том числе соли тяжелых металлов. Некоторые грибы — шампиньоны, опята осенние — могут повышать концентрацию вредных соединений. Правильная подготовка и приготовление грибов позволят избежать риска отравления.
Надежда Подкорытова — главный врач ИНВИТРО-Урал.
Что полезного есть в грибах?
При этом грибы — важный продукт в рационе. В них содержится масса полезных веществ.
— В грибах содержатся белок (
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Кроме того, грибы полезны для диабетиков, так как способствуют снижению уровня глюкозы в крови. А доктор Стивен Гандри в книге «Парадокс долголетия» отмечает, что содержащиеся в грибах полиамины позволяют сохранить молодость.
Кому нельзя есть грибы?
Однако некоторым людям придется исключить грибы из рациона и искать секрет долголетия в
- колит;
- гастрит;
- дуоденит;
- панкреатит;
- язвенная болезнь;
- почечная недостаточность;
- печеночная недостаточность.
Грибы также противопоказаны маленьким детям: их организм еще не приспособлен для переваривания хитина. Однако врачи отмечают, что в целом вводить продукт в рацион детей нужно, главное — постепенно.
— Грибы лучше вводить в рацион постепенно после завершения периода кормления грудью или для малышей, которые уже начали употреблять твердую пищу, — отмечает Надежда Подкорытова. — При этом грибы нужно давать в умеренных количествах и следить за реакцией организма. Всегда лучше начинать с небольшого количества, чтобы избежать возможных неприятностей.
Но что будет, если человек, которому противопоказаны грибы, всё же съест их? Страстного любителя грибов в таком случае ждут неприятные, хотя и не смертельные последствия: аллергические реакции, желудочные расстройства и отравление.
Сколько можно съесть грибов здоровому человеку?
Даже если вы здоровы как бык, налегать на грибы не стоит.
— Общая рекомендация — примерно
А еще стоит помнить, что грибы сочетаются не со всем подряд. Например, их нельзя запивать алкоголем — это вредит печени.
— Одновременное употребление грибов с консервированными продуктами может привести к дисбактериозу, — добавляет Подкорытова.
Что делать, если отравился грибами?
Если после употребления в пищу грибов вы почувствовали тошноту, головную боль, боль в области живота, головокружение, потерю аппетита или слабость, есть риск, что вы отравились.
— В этом случае важно немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, чтобы избежать серьезных осложнений и получить необходимое лечение, — советует Надежда Подкорытова.
В ожидании скорой помощи не лишним будет промыть желудок и собрать остатки употребленных грибов для анализа врачом. Если отравились не вы, а