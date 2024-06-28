Взять потребкредит будет сложнее. ЦБ меняет условия получения займа из-за роста долговой нагрузки

Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с 1 сентября. Об этом регулятор сообщил на своем сайте 28 июня.



Как пояснил регулятор, эта мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.

