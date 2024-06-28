Взять потребкредит будет сложнее. ЦБ меняет условия получения займа из-за роста долговой нагрузки

Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с 1 сентября. Об этом регулятор сообщил на своем сайте 28 июня.
Как пояснил регулятор, эта мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.
Причиной решения стало ускорение роста задолженности россиян по необеспеченным потребительским кредитам. Так, в мае задолженность увеличилась на 2%, в апреле и марте — на 1,8%. Годовые темпы (18,1% на 1 июня 2024 года) значительно опережают динамику доходов населения (14,2% в
Сейчас в оценку годовых доходов заемщиков включаются премии и иные разовые выплаты, что приводит к снижению показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), а значит, россияне могут получать больше кредитов. Однако рост доходов может носить временный характер, что делает такие займы рискованными.
«В связи с этим Банк России повышает надбавки в том числе по кредитам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем ПСК (полной стоимости кредита. — Прим. ред.), за исключением наименее рискованных кредитов», — сообщает ЦБ.
Кроме того, опережающими темпами растет кредитование по кредитным картам, в отношении которых макропруденциальные лимиты действуют с задержкой. Повышение надбавок снизит привлекательность таких займов для банков.