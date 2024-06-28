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    Шри-Ланка запросила у Москвы компенсацию за своих граждан, погибших в российской армии

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    Шри-Ланка запросила у России компенсацию за своих граждан, погибших и раненых во время службы в российской армии на контрактной основе. Переговоры, посвященные этой теме, провела делегация во главе с министром иностранных дел Таракой Баласурией с замглавой МИД РФ Андреем Руденко и замглавой Минобороны Александром Фоминым во время визита в Россию 26–27 июня. Об этом сообщает посольство Шри-Ланки в РФ.

    «В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с гибелью 17 ланкийцев, выплатой компенсаций погибшим и раненым, положением граждан Шри-Ланки, с которыми не удается установить контакт, возможностью добровольного возвращения, досрочным расторжением контрактов и упорядочением оплаты труда», — отмечается в сообщении.

    На встрече представители Шри-Ланки предложили создать совместный рабочий комитет для решения вопросов и проблем принятых на службу граждан этой страны.

    «Обе стороны согласились продолжить взаимодействие по рассматриваемым вопросам», — подчеркивается в сообщении.

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