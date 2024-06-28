Шри-Ланка запросила у Москвы компенсацию за своих граждан, погибших в российской армии

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за своих граждан, погибших и раненых во время службы в российской армии на контрактной основе. Переговоры, посвященные этой теме, провела делегация во главе с министром иностранных дел Таракой Баласурией с замглавой МИД РФ Андреем Руденко и замглавой Минобороны Александром Фоминым во время визита в Россию 26–27 июня. Об этом сообщает посольство Шри-Ланки в РФ.



«В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с гибелью 17 ланкийцев, выплатой компенсаций погибшим и раненым, положением граждан Шри-Ланки, с которыми не удается установить контакт, возможностью добровольного возвращения, досрочным расторжением контрактов и упорядочением оплаты труда», — отмечается в сообщении.

