На Парашютной подросток на самокате сбил женщину с коляской. Он доставлен в полицию

Юный самокатчик сбил женщину с коляской в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 июня.



Вечером пятницы 32-летняя петербурженка шла по тротуару Парашютной улицы с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Внезапно сзади на нее наехал подросток на арендованном самокате и сбил с ног. Дети не пострадали, а вот их мама получила ушибы и ссадины.

Получив информацию о происшествии, полиция возбудила административное дело по ст. 12.30, часть 2, КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения иным участником дорожного движения, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью).