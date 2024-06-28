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    На Парашютной подросток на самокате сбил женщину с коляской. Он доставлен в полицию

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    Юный самокатчик сбил женщину с коляской в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 июня.

    Вечером пятницы 32-летняя петербурженка шла по тротуару Парашютной улицы с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Внезапно сзади на нее наехал подросток на арендованном самокате и сбил с ног. Дети не пострадали, а вот их мама получила ушибы и ссадины.

    Получив информацию о происшествии, полиция возбудила административное дело по ст. 12.30, часть 2, КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения иным участником дорожного движения, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью).

    15-летний самокатчик доставлен в отдел полиции Приморского района. Проводится проверка.

    Ранее на проспекте Просвещения самокатчик сбил пятилетнего ребёнка на тротуаре и скрылся.

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