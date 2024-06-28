    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 31

    1 м/с, с-з

    761мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.96eur90.99

    Петербурженка погибла, пытаясь выгнать из дома незваного гостя дочери. Бывший сожитель пришел сдаваться сам

    513
    1 комментарий

    Петербуржца подозревают убийстве матери своей бывшей избранницы. Женщина пыталась заступиться за дочь. Подробности 28 июня сообщает городской Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по соответствующей статье (ч.1 ст.105 УК РФ).

    Следственный комитет Петербурга

    Следствие полагает, что 25 июня 36-летний мужчина заглянул в гости к своей бывшей 33-летней подруге на проспект Космонавтов. Страсти между в прошлом парой не улеглись, снова начался конфликт. Мать попыталась вытолкать нежеланного для дочери гостя из дома, в результате чего он избил обеих женщин. 64-летняя женщина скончалась от полученных травм. В полицию мужчина пришел самостоятельно.

    По информации «Фонтанки», избитая бывшая сожительница мужчины госпитализирована с ушибами и переломом. У него же в прошлом были неоднократные проблемы с законом, мужчина знаком со статьями УК о краже, мошенничестве и убийстве.

    Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close