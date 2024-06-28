Сильная магнитная буря началась на Земле

Ученые зафиксировали возмущение магнитного поля. Его степень достигла сильного уровня — G4. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем telegram-канале.
Сегодня в 15:00 на Землю обрушилась средняя магнитная буря класса G2. Тем не менее уже в 17:18 она превратилась в сильную, достигнув по своим показателями класса G4.
«Индекс, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля Земли, достиг отметки в 8 единиц, что соответствует магнитной буре класса сильной магнитной бури», — отмечает Михаил Леус.
Предполагается, что магнитная буря с колебаниями интенсивности продлится до раннего утра субботы, 29 июня.
Ранее в лаборатории ИКИ и ИСЗФ сообщали, что в мае этого года индекс активности Солнца достиг максимального значения за последние 15 лет.