Путин: женщин в руководстве РФ мало, но назначать по гендерному принципу неправильно

Женщин в руководстве России мало, но назначать на должность только по гендерному принципу неправильно. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, которую провел по видео-конференц-связи 28 июня.
«Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное. Но мне представляется, было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах, — по гендерному принципу отбирать на определенные должности», — сказал президент (цитата по ТАСС).
По мнению Владимира Путина, кандидатов нужно выбирать в первую очередь «по личным деловым качествам». Президент при этом отметил, что «по многим направлениям женщины работают крайне ответственно и показывают блестящие результаты». Он счел своим «упущением» то, что в стране нет женщин-губернаторов, и пообещал «обязательно поработать с коллегами на этот счет».
Согласно данным опроса представителей российского бизнеса, проведенного Ассоциацией менеджеров летом 2023 года, только в 34% российских компаний женщины составляют более половины управленческой команды.
По данным Счетной палаты, для российского рынка труда характерна гендерная сегрегация: женщины наиболее часто работают в сферах с низкими зарплатами и мало заняты в отраслях с высокими зарплатами.