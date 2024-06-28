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    Путин: женщин в руководстве РФ мало, но назначать по гендерному принципу неправильно

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    Женщин в руководстве России мало, но назначать на должность только по гендерному принципу неправильно. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, которую провел по видео-конференц-связи 28 июня.

    «Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное. Но мне представляется, было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах, — по гендерному принципу отбирать на определенные должности», — сказал президент (цитата по ТАСС).

    По мнению Владимира Путина, кандидатов нужно выбирать в первую очередь «по личным деловым качествам». Президент при этом отметил, что «по многим направлениям женщины работают крайне ответственно и показывают блестящие результаты». Он счел своим «упущением» то, что в стране нет женщин-губернаторов, и пообещал «обязательно поработать с коллегами на этот счет».

    Согласно данным опроса представителей российского бизнеса, проведенного Ассоциацией менеджеров летом 2023 года, только в 34% российских компаний женщины составляют более половины управленческой команды.

    По данным Счетной палаты, для российского рынка труда характерна гендерная сегрегация: женщины наиболее часто работают в сферах с низкими зарплатами и мало заняты в отраслях с высокими зарплатами.

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