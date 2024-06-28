Путин: женщин в руководстве РФ мало, но назначать по гендерному принципу неправильно

Женщин в руководстве России мало, но назначать на должность только по гендерному принципу неправильно. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, которую провел по видео-конференц-связи 28 июня.

«Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное. Но мне представляется, было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах, — по гендерному принципу отбирать на определенные должности», — сказал президент (цитата по ТАСС).

