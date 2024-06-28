Создательница «фабрики троллей» Михайлова снялась с выборов. Она поддержала Беглова

Кандидат в губернаторы от партии «Родина» Мария Михайлова снимает свою кандидатуру с выборов. Об этом она заявила в ходе видеообращения, которое опубликовала в соцсетях 28 июня.



На видео она говорит, что у нее есть уникальные компетенции в области цифровизации, но важны и старые подходы. «В сложившейся ситуации на второй план отходят личные амбиции. Я приняла решение присоединиться к команде Александра Беглова и поддержать его в предвыборной кампании».

Мария Михайлова — соучредительница сетевой компании RC Group. Как писала «Фонтанка», она также известна тем, что участвовала в создании «фабрики троллей» и организовывала провокации в медиа. Накануне Михайлова, как утверждали телеграм-каналы, сдала подписи муниципальных депутатов в Горизбирком. Однако в её штабе затруднились сообщить, какое количество, — для регистрации кандидатом нужно 155 подписей из 84 муниципалитетов.