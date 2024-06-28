    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 31

    1 м/с, с-з

    761мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.96eur90.99

    Создательница «фабрики троллей» Михайлова снялась с выборов. Она поддержала Беглова

    1896
    16 комментариев

    Кандидат в губернаторы от партии «Родина» Мария Михайлова снимает свою кандидатуру с выборов. Об этом она заявила в ходе видеообращения, которое опубликовала в соцсетях 28 июня.

    На видео она говорит, что у нее есть уникальные компетенции в области цифровизации, но важны и старые подходы. «В сложившейся ситуации на второй план отходят личные амбиции. Я приняла решение присоединиться к команде Александра Беглова и поддержать его в предвыборной кампании».

    Мария Михайлова — соучредительница сетевой компании RC Group. Как писала «Фонтанка», она также известна тем, что участвовала в создании «фабрики троллей» и организовывала провокации в медиа. Накануне Михайлова, как утверждали телеграм-каналы, сдала подписи муниципальных депутатов в Горизбирком. Однако в её штабе затруднились сообщить, какое количество, — для регистрации кандидатом нужно 155 подписей из 84 муниципалитетов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close