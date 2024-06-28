«ИИ поможет ускорить рабочие процессы». Интервью с Артемом Кумпелем

Многие эксперты сейчас заявляют о том, что рынок труда в России трансформируется и испытывает дефицит кадров

Многие эксперты сейчас заявляют о том, что рынок труда в России трансформируется и испытывает дефицит кадров Фото: MSK1.RU

В России отмечают рекордно низкий уровень безработицы — всего 2,6%. На первый взгляд новость кажется позитивной, однако здесь есть и обратная сторона. По словам старшего управляющего директора Авито Работы и Авито Услуг Артема Кумпеля, отрасли нуждаются в притоке новых сотрудников, из-за кадрового голода работодатели вынуждены повышать расходы на то, чтобы привлекать и удерживать сотрудников. Компании инвестируют в рост производительности труда с помощью новых технологий и автоматизации процессов. О том, почему не стоит опасаться экспансии искусственного интеллекта и какие именно отрасли нуждаются в притоке новых сотрудников, Артем Кумпель рассказал в интервью. Читайте выжимку из беседы.

Артем Кумпель, Авито Работа, — о том, как изменился рынок труда в России

— Расскажите про дефицит кадров, о котором сейчас говорят абсолютно все.



— Рынок труда становится рынком соискателей. Даже среди представителей рабочих специальностей тяжело найти, например, слесаря высокого разряда или еще более узкого специалиста. Спрос превышает предложение. Существует тенденция, которая только набирает обороты, — популярность временной занятости. Наши последние опросы говорят о том, что 54% россиян подрабатывали за последний год.



— Спровоцирует ли кадровый голод рост популярности технических вузов?



— Мне кажется, это уже происходит. Проблема только в том, что молодые поколения не привыкли работать руками, поэтому процесс будет более длительным. При этом со стороны работодателей спрос на специалистов со среднем специальным образованием высокий — доля вакансий для выпускников средних профессиональных учебных учреждений занимает почти треть (31%) от общего количества предложений. Согласно нашему исследованию, 72% респондентов считают среднее образование перспективным.



Особенно нуждаются в кадрах предприятия промышленности, строительные и транспортно-логистические компании. Сотрудничество образовательных учреждений, бизнеса и государства позволит решить проблему дефицита кадров в долгосрочной перспективе. Например, мы сотрудничаем с Центром занятости Москвы, наша общая цель — сделать более эффективным подбор персонала и поиск трудоустройства. А совместно с МФТИ мы запустили магистратуру по направлению Data Science.



— Как повлияет искусственный интеллект на рынок труда?



— Часть профессий, несомненно, трансформируется под влиянием ИИ, но я не сторонник теории, что роботы способны нас заменить. Скорее, со временем ИИ поможет избавиться от рутинных задач и ускорить некоторые процессы.



— Какие отрасли сегодня особенно страдают от нехватки кадров?



— Это любые специальности, связанные с производством, строительством, логистикой и транспортом, доставкой. И я думаю, что список останется неизменным в будущие пару лет. Конечно, стоит упомянуть новые сферы, связанные с ростом популярности искусственного интеллекта, — Data Science, например.



— Поделитесь лайфхаком, как человеку найти работу мечты.



— Будьте максимально активным, откликайтесь на вакансии проверенных работодателей, у нас на Авито есть такая возможность. Безопасность соискателей — один из ключевых приоритетов Авито Работы. Работодатели проходят проверку по банковскому ID или ИНН. Отметка «Компания проверена» говорит о том, что организация существует более полугода, соблюдает положения ТК, платит налоги и зарегистрирована на платформе более трех месяцев.



Общайтесь напрямую с тем, кто вас нанимает, расскажите, почему именно вас должны взять на работу, что вы можете дать компании. Достаточно своими словами искренне рассказать, чем вы будете полезны.



— Как должно выглядеть резюме?



— Резюме — это, по сути, описание вашего опыта работы. Расскажите, чем вы занимались, какую пользу вы принесли компании. На платформе вы можете выбрать несколько видов занятости — от полного дня до сменного графика. Чем гибче вы будете, тем быстрее найдете новую работу. Если в резюме отметить, что готовы приступить к работе в ближайшее время, появится значок «Могу выйти завтра», который привлечет потенциального работодателя. Трудоустройство за один день практикуется в массовом подборе и не только. Но не рассчитывайте только на резюме, всегда нужно делать ставку на личное общение.



— Как выбирать профессию выпускникам, чтобы стать востребованным специалистом в будущем?



— Востребованы будут направления, связанные с обработкой данных, появится больше вакансий, нацеленных на автоматизацию процессов, без программистов мы обойтись не сможем. Понадобятся специалисты по работе на станках с ЧПУ. Вообще, вопрос непростой, потому что рынок труда меняется очень быстро. Очевидно, что экономика развивается стремительно, компании будут готовы брать новичков и с нуля обучать их профессии.



В полной версии интервью Артем Кумпель рассказал, кто может рассчитывать на высокие зарплаты, и дал пару советов работодателям, как привлечь в команду идеального сотрудника.

