В 2026 году в Буграх введут новую школу на 1383 ученика

В Буграх к первому кварталу 2026 года введут новую школу. Как сообщили в Группе ЦДС, сейчас на объекте завершили монолитные работы на уровне первого этажа.



Четырехэтажное П-образное здание школы имеет монолитный железобетонный каркас с несущими колоннами, монолитными стенами и жесткими дисками перекрытий.



Школа в проекте ЦДС «Новые Горизонты» рассчитана на 1383 места. Внутри отдельный блок выделен для начальной школы, также есть учебные классы и кабинеты по естественным наукам, мастерские, спортивный и тренажерный залы, медицинский блок, включающий кабинеты логопеда и психолога, актовый зал на 953 места. Также предусмотрены отдельные библиотеки для начальной, средней и старшей школ, столовая и производственные помещения пищеблока.

