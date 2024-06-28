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    Треть петербуржцев готовы потратить на билеты на культурные события до 2 тысяч рублей

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    Примерно четверть жителей Петербурга ходят на культурные мероприятия несколько раз в месяц — это значительно чаще, чем в целом по России, где так часто готовы посещать события из мира культуры и искусства лишь 15%. При этом бóльшая часть жителей Северной столицы не готова отдать за билеты больше 2000 рублей. Такие данные были получены ВТБ по итогам опроса о культурных предпочтениях россиян.

    Возможно, такая частота культпоходов связана с тем, что повестка в Петербурге насыщенная, мероприятий много и успеть хочется на все из них. 62% жителей города довольны культурной повесткой, тогда как в столице таких 46%, а в России в целом — 40%. При этом больше половины петербуржцев готовы к внезапным культурным мероприятиям и только треть готовится к ним основательно: читают рецензии, собирают отзывы о событиях. Несмотря на то что в Петербурге и так посещают культурные события чаще, чем в других городах, жители хотели бы посещать еще больше концертов и спектаклей — так говорят 55% опрошенных, 45% больше интересуют выставки, а 18% выбирают для культурного досуга различные фестивали.

    Платить за культуру петербуржцы тоже готовы, но по-разному. Так, только 22% согласны потратить на полезный и приятный досуг до 5 тысяч рублей, 35% ориентируются на сумму в 2 тысячи рублей, а 28% не готовы расстаться больше чем с тысячей.

    Как сообщила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, банк поддерживает искусство более чем в 15 регионах России и постоянно старается расширять географию. «В этом году при поддержке банка проходит множество концертов и фестивалей в разных уголках страны — Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области, фестиваль Ильдара Абдразакова в ряде городов и другие», — отметила она.

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