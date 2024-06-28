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    «Зенит» сделал бесплатным вход на матч против «Сочи»

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    Футбольный клуб «Зенит» 28 июня объявил, что игра против «Сочи» в рамках Летнего кубка пройдет со зрителями. Кроме того, билеты можно оформить бесплатно на сайте.

    Как отметили в клубе, карта болельщика для посещения матча не требуется.

    Матч-открытие предсезонного турнира, в котором «Зенит» встретится с «Сочи», пройдет на «Газпром Арене» во вторник, 2 июля, и начнется в 16:00.

    Напомним, что также в Летнем кубке участвует чемпион Сербии «Црвена Звезда», серебряный призер и лидер чемпионата Аргентины «Тальерес».

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