«Зенит» сделал бесплатным вход на матч против «Сочи»

Футбольный клуб «Зенит» 28 июня объявил, что игра против «Сочи» в рамках Летнего кубка пройдет со зрителями. Кроме того, билеты можно оформить бесплатно на сайте.



Как отметили в клубе, карта болельщика для посещения матча не требуется.

Матч-открытие предсезонного турнира, в котором «Зенит» встретится с «Сочи», пройдет на «Газпром Арене» во вторник, 2 июля, и начнется в 16:00.

Напомним, что также в Летнем кубке участвует чемпион Сербии «Црвена Звезда», серебряный призер и лидер чемпионата Аргентины «Тальерес».