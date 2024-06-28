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    Молодые петербуржцы чаще всего смотрят в интернете драмы, триллеры и турецкие фильмы

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    Молодые жители Петербурга в возрасте от 14 до 35 лет чаще всего смотрят в онлайн-кинотеатрах драмы и триллеры. Таковы данные исследования МТС и онлайн-кинотеатра KION.

    Результаты показали, что 16% респондентов в Петербурге предпочитают смотреть драмы, 14 % — триллеры и 13% выбирают турецкие фильмы.

    Самыми популярными фильмами и сериалами у петербуржцев этой возрастной категории в мае — июне 2024 года стали: драма «Почему ты?» с Даниилом Воробьевым и Ангелиной Загребиной в главных ролях, турецкие фильмы — мелодрама «Ветреный» и драма «Основание:Осман», российское реалити-шоу на основе сериала «Клиника счастья. Реалити», остросюжетный боевик «Призрак» с Павлом Прилучным.

    Авторы исследования отмечают, что больше всего времени за просмотром фильмов и сериалов проводила молодежь из Кемерово, Волгограда, Астрахани, Ярославля и Ставрополя. А реже всего смотрели фильмы во Владивостоке, Нижнем Новгороде и Хабаровске.

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