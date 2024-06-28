ВИЧ, кипяток и смерть под тряпками. Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Кудрово

В Кудрово устанавливаются обстоятельства гибели 50-летнего мужчины, которого нашли мертвым через несколько дней после того, как тот признался сожителю, что заразился ВИЧ. Его тело нашли под тряпками, пишет 28 июня 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщение об обнаружении тела в квартире на улице Английской поступило в правоохранительные органы 27 июня. По предварительным данным, погибший за несколько дней до этого был облит кипятком своим 32-летним знакомым, с которым он жил в одной квартире. Сожителя задержали. Правоохранителям он рассказал, что между ними произошел конфликт после того, как погибший сообщил ему о своем положительном тесте на ВИЧ.