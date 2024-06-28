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    Шел по улице — попал на балет. На Зодчего Росси увидели чисто петербургское

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    2 комментария

    Девушка танцевала на дороге среди проезжающих мимо нее машин. Выступление заметили читатели «Фонтанки» на улице Зодчего Росси.

    «Фонтанка.ру»

    Рядом с Академией русского балета имени А.Я. Вагановой танцовщица привлекла внимание прохожих своим выступлением. Девушка в белом балетном костюме и пуантах плавно двигалась по дороге, исполняя танец. На фоне звучала мелодия, исполненная на клавишных инструментах.

    Пока балерина танцевала, на пешеходной части стояли прохожие и наблюдали за происходящим. Среди них была женщина с камерой. Можно предположить, что выступление было частью фотосессии.

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