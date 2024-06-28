Шел по улице — попал на балет. На Зодчего Росси увидели чисто петербургское

Девушка танцевала на дороге среди проезжающих мимо нее машин. Выступление заметили читатели «Фонтанки» на улице Зодчего Росси.
«Фонтанка.ру»
Рядом с Академией русского балета имени А.Я. Вагановой танцовщица привлекла внимание прохожих своим выступлением. Девушка в белом балетном костюме и пуантах плавно двигалась по дороге, исполняя танец. На фоне звучала мелодия, исполненная на клавишных инструментах.
Пока балерина танцевала, на пешеходной части стояли прохожие и наблюдали за происходящим. Среди них была женщина с камерой. Можно предположить, что выступление было частью фотосессии.