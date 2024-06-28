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    Раздавило полкабины со стороны водителя. «ГАЗель» впечаталась в фуру на М-10

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    Фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»
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    Тяжелая авария с участием грузовиков затрудняет движение по федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти 28 июня. В ней погиб один из водителей.

    По предварительной информации, около 8:30 на 624-м километре автодороги М-10 «Россия», в Рябово, грузовая «ГАЗель» въехала сзади в прицеп попутной фуры, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. Кабина фургона, судя по фото, с водительской стороны оказалась вдавлена до кузова. Водитель от полученных травм умер на месте.

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    По данным «Яндекс.Пробок», движение на участке затруднено до сих пор. В сторону Петербурга держится почти километровая пробка.

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    По факту ДТП полиция ведет проверку.

    Фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»

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