В Ленобласти ищут водителя, размахивавшего пистолетом на дороге

В Ломоносовском районе Ленобласти разыскивается водитель, который во время дорожного конфликта угрожал оппоненту пистолетом. Об этом 28 июня сообщает 47news.

Инцидент произошел ночью 27 июня на дороге под Ропшей. 28-летний житель деревни Малые Горки сообщил в полицию, что из «Фольксвагена Поло» с областными номерами вышел мужчина с пистолетом и стал угрожать ему.

Уточняется, что автомобиль зарегистрирован на 54-летнего уроженца Азербайджана, который год назад получил гражданство России. Мужчина проживает в одном из садоводств Ломоносовского района. В настоящее время его разыскивают правоохранители.