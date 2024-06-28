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    В Ленобласти ищут водителя, размахивавшего пистолетом на дороге

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    В Ломоносовском районе Ленобласти разыскивается водитель, который во время дорожного конфликта угрожал оппоненту пистолетом. Об этом 28 июня сообщает 47news.

    Инцидент произошел ночью 27 июня на дороге под Ропшей. 28-летний житель деревни Малые Горки сообщил в полицию, что из «Фольксвагена Поло» с областными номерами вышел мужчина с пистолетом и стал угрожать ему.

    Уточняется, что автомобиль зарегистрирован на 54-летнего уроженца Азербайджана, который год назад получил гражданство России. Мужчина проживает в одном из садоводств Ломоносовского района. В настоящее время его разыскивают правоохранители.

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