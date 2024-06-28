Как избежать финансовых потерь, если у вас есть деньги. Полезные лайфхаки для сбережений

Очень тревожно, когда нет денег. Но когда они есть и уже лежат в надежном месте, волнения не убавляется. Просто оно становится другим. Делимся полезными советами, как избежать финансового стресса.



Опять меняется процент по вкладу

Мало просто положить деньги в банк и получать проценты. Ведь условия по вкладам меняются и зависят от ключевой ставки. Надо внимательно следить за финансовой повесткой, мониторить привлекательные варианты, считать потери по досрочному закрытию, перекладывать деньги… Очень много хлопот и забот в таком варианте.



Но существует вклад, доходность которого привязана к ключевой ставке. Если она будет выше, то и доходность больше. А снижаться «ключ» станет только после того, как инфляция и рост цен пойдет на спад, но в любом случае эта ставка будет выше. Такой вклад позволяет гибко управлять денежными средствами, получая защищенный от инфляции и колебаний конъюнктуры рынка доход.



Этот сберегательный продукт* запустил банк ВТБ. Его можно открыть на срок от 6 месяцев до 3 лет и положить на него от 1 млн рублей. Здесь можно выбирать и форму получения процентов: оставлять на вкладе или ежемесячно получать на отдельный счет.



А еще в банке теперь есть новый ВТБ-вклад**, где для новых вкладчиков и при размещении новых денежных средств на депозите максимальная доходность может составить 18,5% годовых в рублях. Повышенную ставку также получат текущие клиенты, которые переведут зарплату и пенсию в ВТБ, и премиальные клиенты, которые, кроме того, могут рассчитывать и на высокие ставки в валюте.

Что делать с накопительным счетом

Деньги «теряют в весе» вместе с инфляцией — и это весьма существенно, когда в планах длительное накопление. Именно поэтому разумнее использовать накопительный счет, на который можно откладывать часть доходов (на них банки начисляют проценты), чтобы собрать деньги на отпуск, ремонт или исполнение мечты.



Обратите внимание, что ВТБ повысил приветственную ставку по накопительному счету — до 18%***. Она начисляется на ежедневный остаток в течение трех календарных месяцев. Также сохраняются преференции для пенсионеров и зарплатных клиентов. А те, у кого уже есть счет, могут получить до 16% годовых при оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ.



Смотрим в будущее, копим пенсию

Еще одна причина финансовой тревоги — предусмотрительность. Деньги на пенсию надо как-то накопить и приумножить — помимо тех отчислений, которые делает работодатель.



С этого года россиянам доступна программа долгосрочных сбережений. С ее помощью можно увеличить накопления не только за счет личных взносов, но и за счет софинансирования со стороны государства. Сумма зависит от размера взноса и уровня дохода участника, но не превышает 36 тыс. в год****. Подключение к программе доступно во всех офисах ВТБ. Заключить договор также можно на сайте Пенсионного фонда ВТБ или через ВТБ Онлайн.



Платежи и переводы: не теряем на комиссиях и зарабатываем на кешбэке

Даже самые мелкие и незначительные траты, такие как комиссии при оплате сотовой связи или ЖКХ, имеют значение. Для розничных клиентов ВТБ полностью отменил все комиссии за любые платежи, например, оплату коммунальных услуг, за платежи в адрес бюджетных организаций, а также по реквизитам в адрес предпринимателей. Для любого человека это значит, что, например, счета за квартиру и электричество, автомобильные штрафы и налоги и другое теперь можно оплачивать без дополнительных трат. Согласитесь — это приятно!



Если приходится часто переводить друзьям и родным в другие банки, каждый раз с грустью смотришь, как со счета списывается комиссия за перевод.



К примеру, так получилось, что у вас одобрена ипотека в другом банке, и вам придется перевести туда крупный первоначальный взнос, а затем регулярно перекладывать на свой счет там существенный ежемесячный платеж. Теперь вам не надо беспокоиться, что вы «выберете лимит»: клиенты ВТБ могут переводить по СБП до 30 млн рублей на свои счета в другие банки и до 1 млн рублей другим людям совершенно бесплатно.*****



А чтобы «заработать» на ежедневных платежах, используйте банковский кешбэк. Сегодня многие банки возвращают его реальными деньгами. Например, ВТБ предлагает кешбэк рублями — до 25% в выбранных категориях. По обычной карте в год можно вернуть до 36 тысяч рублей******.



Копить, откладывать и переводить деньги, а также совершать повседневные платежи возможно без тревоги об их судьбе и упущенных возможностях — надо только очень тщательно выбирать банк, которому сможешь доверить свои финансы.



* Вклад «Ключевой» в рублях со ставкой, привязанной к размеру ключевой ставки. Максимальная доходность по нему достигает 19,11% годовых для клиентов Private Banking и 18,33% годовых для держателей пакета услуг «Привилегия» при текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ. Подробнее об условиях можно узнать здесь .



** ВТБ-вклад в рублях, до 18,5% годовых для новых клиентов и новых денег, подробнее о продукте можно узнать здесь .

***Накопительный ВТБ-счет: повышенная ставка с 1 по 3 месяц для клиентов, которые ранее не хранили сбережения в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составлял менее 1 000 рублей. Подробнее об условиях можно узнать здесь .



**** Программа долгосрочных сбережений: Подробнее об условиях можно узнать здесь .



***** Переводы через систему СБП: подробности здесь .



****** Подробнее о программе лояльности можно узнать по ссылке .

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