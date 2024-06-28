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    В Петербурге мошенники оставили пенсионерку без 2,5 млн, пообещав выплату ко Дню Победы

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    В полицию обратилась 87-летняя пенсионерка из Петербурга, которая лишилась 2,5 млн рублей из-за мошеннических действий, связанных с якобы выплатами ко Дню Победы. Об этом 28 июня стало известно «Фонтанке».

    По предварительной информации, в конце мая — начале июня неизвестный убедил пожилую женщину перевести деньги на продиктованный счет. Мошенник заверил, что пенсионерка получит выплату, положенную блокадникам ко Дню Победы, но вместо этого она потеряла накопленные 2 460 000 рублей.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве — 159 УК РФ, часть 4.

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