В Петербурге мошенники оставили пенсионерку без 2,5 млн, пообещав выплату ко Дню Победы

В полицию обратилась 87-летняя пенсионерка из Петербурга, которая лишилась 2,5 млн рублей из-за мошеннических действий, связанных с якобы выплатами ко Дню Победы. Об этом 28 июня стало известно «Фонтанке».

По предварительной информации, в конце мая — начале июня неизвестный убедил пожилую женщину перевести деньги на продиктованный счет. Мошенник заверил, что пенсионерка получит выплату, положенную блокадникам ко Дню Победы, но вместо этого она потеряла накопленные 2 460 000 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве — 159 УК РФ, часть 4.