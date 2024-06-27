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    У станции Старый Петергоф столкнулись два автобуса. Одна пассажирка отправилась в больницу

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    Женщина пострадала при столкновении двух лазурных автобусов у железнодорожной станции Старый Петергоф. Авария произошла днем 27 июня, в районе 13 часов. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    В полиции пояснили, что авария произошла «из-за несоблюдения знаков приоритета в движении». По всей видимости, один автобус не пропустил другой.

    «Пострадала пассажирка автобуса, которая упала в салоне. Она в состоянии средней степени тяжести госпитализирована», – отметили в пресс-службе ведомства.

    В конце мая на мосту Александра Невского также столкнулись два лазурных автобуса. Тогда общественный транспорт по касательной задел каршеринг.

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