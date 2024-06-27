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    Собака раздора. Инцидент с запертым на балконе псом обернулся соседским конфликтом

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    Жильцы дома 117 по проспекту Металлистов, накануне вечером организовали собрание по поводу судьбы шестимесячного американского питбультерьера Цири и двух кошек. Они были заперты в квартире больше суток, собака все это время провела на закрытом балконе. Животных спасли, соседи забрали их себе и до сих пор не хотят их возвращать питомцев приехавшим хозяевам, рассказывает тг-канал «Фонтанка SPB Online».

    Щенок в наморднике был заперт на балконе третьего этажа под палящим солнцем, его вызволили сотрудники полиции. После этого беднягу и двух усатых узников соседи повели к ветеринарам. Врачи оценили состояние питомцев: у Цири третья стадия теплового удара, воспаление, два застарелых перелома и порок сердца — он навсегда останется инвалидом, рассказала жительница дома Анастасия. По ее словам, у одной из кошек сломаны зубы, с другой все в порядке.

    На собрание пришло около 30 неравнодушных соседей — некоторые со своими собаками. К ним на разговор вышла хозяйка спасенной троицы Любовь с грудным ребёнком и адвокатом в помощь. Анастасия сформулировала позицию жителей так: они хотят получить от владельцев отказную на животных, чтобы можно было отдать их в хорошие руки — вариант с приютом исключен. Если хозяева не соглашаются и требуют вернуть питомцев, жители пишут коллективное заявление о жестоком обращении с животными.

    Любовь рассказала свою версию событий: они с семьей решили съездить на природу и оставили Цири на балконе в уверенности, что вернутся к вечеру. Но приехать они смогли лишь спустя неполных трое суток — дома семью уже никто не ждал. У собаки, добавила Любовь, была и еда, и вода, а намордник специально прорезали. Это не первый подобный случай, отметила Анастасия — за несколько месяцев хозяева запирали собаку как минимум три раза.

    В конечном счете обе стороны договорились сохранять статус-кво до конца недели: кошки остаются у жильцов, Цири — на передержке, за ними сохраняется присмотр и уход. Любовь пока не приняла решения и взяла время на подумать.

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