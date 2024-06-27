Исследование: более 40% студентов считают, что жизнь в отдельной квартире лучше скажется на учебе

Почти три четверти абитуриентов и студентов мечтают жить в собственной квартире. Как показало исследование ГК «А101», об этом заявили 73,4% опрошенных студентов петербургских вузов, в том числе из СПбГУ, ИТМО и Санкт-Петербургского государственного экономического университета. При этом 43,4% студентов уверены, что если жить отдельно, это поможет их учебе.



Как показало исследование, 31,4% опрошенных живут в студенческом общежитии, 11,4% снимают жилье с друзьями. 11,4% респондентов хотели бы для начала хотя бы снимать отдельную квартиру.

