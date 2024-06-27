Исследование: более 40% студентов считают, что жизнь в отдельной квартире лучше скажется на учебе

Почти три четверти абитуриентов и студентов мечтают жить в собственной квартире. Как показало исследование ГК «А101», об этом заявили 73,4% опрошенных студентов петербургских вузов, в том числе из СПбГУ, ИТМО и Санкт-Петербургского государственного экономического университета. При этом 43,4% студентов уверены, что если жить отдельно, это поможет их учебе.
Как показало исследование, 31,4% опрошенных живут в студенческом общежитии, 11,4% снимают жилье с друзьями. 11,4% респондентов хотели бы для начала хотя бы снимать отдельную квартиру.
Для 37,6% респондентов собственное жилье означает самостоятельную жизнь отдельно от родителей, 35,5% воспринимают жилье как инвестицию, а для 12,8% — это возможность побыть наедине со своей девушкой или парнем.
При этом расстояние от квартиры до места учебы не играет большой роли — 71,7% опрошенных готовы тратить на дорогу более часа, 10% готовы потратить 1,5–2 часа, а для 13,8% вообще неважно, сколько будет занимать дорога.