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    Москвич перегрелся на детской площадке в миниатюрных трусах. Остывать будет в камере

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    В Москве отправили «позагорать» в камеру мужчину, принимавшего накануне вместе с другом солнечные ванны на детской площадке в Нагорном районе столицы. Из одежды на нем были лишь трусы, которые он превратил в подобие стрингов. Замечание возмущенной его внешним видом женщины закончилось тем, что практически обнаженный «курортник» кинулся на нее с кулаками, а в итоге оказался в полиции, а затем и в суде, который 27 июня признал его виновным в мелком хулиганстве.

    Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

    Инцидент произошел во дворе жилого дома на Криворожской улице, сообщал столичный главк. На появившейся в сети видеозаписи видно, как мужчина лежит на коврике, подставив солнышку ягодицы. Проходившая мимо женщина делает ему замечание, а после обещает вызвать полицию. Возмутитель спокойствия реагирует агрессивно, вскакивает, легким движением руки превращает стринги в модель «боксеры» и идет к ней, обещая ударить, чтобы «было за что вызывать». В итоге для москвички дело и впрямь закончилось тумаками. Происшествие подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По данным правоохранителей, мужчина нецензурно выражался и бил девушку. По данному факту проводится проверка, запрошены документы у медучреждения.

    Чертановский районный суд признал Мартова Сергея и его друга Федосова Дмитрия виновными в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Первый охладится в камере в течение 15 суток, а его приятель проведет там 10 суток административного ареста.

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