В Архангельске отреставрировали пивзавод-памятник. Здесь создадут креативное пространство

В Архангельске отреставрировали объект культурного наследия — пивоваренный завод А. Ю. Суркова. Как сообщает Федеральная девелоперская компания «Группа Аквилон», работы велись 10 лет и теперь корпуса отведут под первый культурный кластер в регионе.
На площади в 1,3 га появится пространство для креативных индустрий, культурных, туристических и бизнес-проектов.
— Работа была чрезвычайно сложной, кропотливой, — сообщил председатель правления «Группы Аквилон» Александр Фролов. — На территории памятника Институт археологии РАН провел необходимые археологические исследования. В итоге был разработан комплексный проект реставрации зданий пивзавода с приспособлением для современного использования. Во время работ сохранили архитектурно-художественное оформление фасадов зданий, а внутренний объем нового функционала реконструировали с заменой несущих конструкций.
Промышленное производство пива было организовано в Архангельске в 1876 году, а сам комплекс зданий Пивоваренного завода создавался более 30 лет. Его деятельность была прекращена в начале 1990-х годов.
Более 20 лет корпуса не использовались, несущие конструкции начали разрушаться, все здания были признаны аварийными. Мэрия Архангельска неоднократно пыталась найти арендатора или собственника, который взял бы на себя обязательства по сохранению архитектурного облика и реставрацию. По итогам аукциона в мае 2014 года новым владельцем пивзавода стала «Группа Аквилон».