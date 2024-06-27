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    На Мальдивах арестовали женщину-министра за колдовство. Чёрную магию применяли к президенту

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    На Мальдивах полиция арестовала министра по вопросам окружающей среды, изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим, которую обвиняют в колдовстве. Полиция полагает, что она применяла «черную магию» к президенту островного государства Мохамеду Муиззу, сообщает 27 июня издание The Straits Times.

    Вместе с министром в столице Мале были арестованы еще два человека, их личности не раскрываются. Полиция добавила изданию, что она была заключена под стражу на неделю в ожидании расследования, не сообщив подробностей ее ареста.

    Колдовство не является уголовным преступлением в соответствии с Уголовным кодексом Мальдив, где большинство населения составляют мусульмане, но по исламским законам оно влечет за собой шестимесячное тюремное заключение.

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