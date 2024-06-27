В Невском районе сдали в эксплуатацию новую школу на 1650 учеников

В Невском районе Петербурга сдали в эксплуатацию новую школу на 1650 мест. Как уточняют в «Группе ЛСР», построившей объект, в трехэтажном здании будут учиться дети с первого по одиннадцатый класс.
Наполняемость каждого класса — 25 человек. Внутри школы помимо специализированных учебных кабинетов есть два бассейна, столовая на 600 мест, актовый зал, большой и малый спортзалы, зал для хореографии, библиотека, помещения для кружков и медицинский блок.
На территории школы в составе жилого комплекса «Цивилизация» создана большая спортивная зона с футбольным полем, площадками для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками, местами для игр и отдыха. Перед главным входом разместили велопарковку и площадку для мероприятий.
Учеников школа примет 1 сентября.