Требования для мигрантов на экзамене по русскому языку для получения разрешения на временное проживание или работу коснутся только организационных моментов. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает РИА Новости 27 июня.
Ранее глава ведомства Анзор Музаев заявил, что желающие сдать экзамен должны знать русский язык на уровне выпускников школ, требования к мигрантам не должны отличаться.
Как уточнили в Рособрнадзоре, речь идет исключительно об организационно-технологической составляющей, обеспечивающей проведение процедуры. «Это технологии, подобные проведению ЕГЭ», - говорится в сообщении. Содержание экзамена при этом определяется на основе минимальных требований, разрабатываемых Минпросвещения России.
Напомним, весной глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил исключить коммерческих партнеров из процедуры тестирования мигрантов. Теперь принимать экзамены у иностранцев могут только государственные вузы и другие муниципальные организации. Соответствующие площадки появятся во всех регионах.
Рособрнадзор рассказал о требованиях для мигрантов по русскому языку
Требования для мигрантов на экзамене по русскому языку для получения разрешения на временное проживание или работу коснутся только организационных моментов. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает РИА Новости 27 июня.
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