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    Первая иллюстрация к книге о Гарри Поттере продана за 1,9 миллиона долларов

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    Первая иллюстрация к книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продана на аукционе за 1,9 миллиона долларов. Об этом 27 июня сообщает аукционный дом Sotheby's.

    Изначально обложка, которую создал художник Томас Тейлор, оценивалась в 400–600 тысяч долларов. Однако по итогам аукциона ушла она за сумму, гораздо больше предполагаемой.

    Фото: sothebys.com
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    Сам Тейлор в 2010 году во время интервью рассказал, что, когда к нему обратились с просьбой создать иллюстрацию, он сделал несколько грубых набросков. Но именно одну из этих версий утвердили в качестве будущей обложки бестселлера.

    «Используя описание Роулинг, Тейлор был первым человеком, который дал мальчику-волшебнику публичное лицо, определив, как мир увидит Гарри Поттера, в комплекте с его фирменными темными волосами, круглыми очками и шрамом от молнии», — отметили в аукционном доме Sotheby's.

    Фото: sothebys.com

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