Первая иллюстрация к книге о Гарри Поттере продана за 1,9 миллиона долларов

Первая иллюстрация к книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продана на аукционе за
Изначально обложка, которую создал художник Томас Тейлор, оценивалась в
Сам Тейлор в 2010 году во время интервью рассказал, что, когда к нему обратились с просьбой создать иллюстрацию, он сделал несколько грубых набросков. Но именно одну из этих версий утвердили в качестве будущей обложки бестселлера.
«Используя описание Роулинг, Тейлор был первым человеком, который дал мальчику-волшебнику публичное лицо, определив, как мир увидит Гарри Поттера, в комплекте с его фирменными темными волосами, круглыми очками и шрамом от молнии», — отметили в аукционном доме Sotheby's.