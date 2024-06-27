Первая иллюстрация к книге о Гарри Поттере продана за 1,9 миллиона долларов

Первая иллюстрация к книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продана на аукционе за 1,9 миллиона долларов. Об этом 27 июня сообщает аукционный дом Sotheby's.

Изначально обложка, которую создал художник Томас Тейлор, оценивалась в 400–600 тысяч долларов. Однако по итогам аукциона ушла она за сумму, гораздо больше предполагаемой.