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    Житель Арцеуловской аллеи хотел устроить романтический вечер, а устроил пожар

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    Стала известна причина пожара в Приморском районе, который произошел на Арцеуловской аллее накануне. Как оказалось, все началось с невинной идеи устроить романтические посиделки на лоджии.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    По данным «Фонтанки», квартиру, которую тушили в одиннадцатом часу вечера, снимает молодая пара. 25-летний квартирант и его девушка решили разжечь портативный камин на лоджии, но уронили бутылку с жидкостью для розжига. В результате жидкость вспыхнула, а пламя быстро перекинулось на комплект резины. Молодой человек попытался потушить огонь и получил ожоги.

    В результате, как сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, выгорело 20 квадратных метров. К счастью, квартира застрахована.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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