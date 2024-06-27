Житель Арцеуловской аллеи хотел устроить романтический вечер, а устроил пожар

Стала известна причина пожара в Приморском районе, который произошел на Арцеуловской аллее накануне. Как оказалось, все началось с невинной идеи устроить романтические посиделки на лоджии.

По данным «Фонтанки», квартиру, которую тушили в одиннадцатом часу вечера, снимает молодая пара. 25-летний квартирант и его девушка решили разжечь портативный камин на лоджии, но уронили бутылку с жидкостью для розжига. В результате жидкость вспыхнула, а пламя быстро перекинулось на комплект резины. Молодой человек попытался потушить огонь и получил ожоги.



В результате, как сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, выгорело 20 квадратных метров. К счастью, квартира застрахована.

