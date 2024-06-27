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    Болельщик прыгнул на Роналду после матча Португалия — Грузия

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    После матча чемпионата Европы между Португалией и Грузией фанат прыгнул с трибун на Криштиану Роналду. Видео инцидента опубликовано в социальной сети Х пользователем TimelineCR7.

    На записи видно, как Роналду идет в подтрибунное помещение в сопровождении стюардов, и вдруг сверху на него прыгает болельщик. Охрана быстро среагировала, блокировав фаната и защитив Роналду.

    Ранее на этом чемпионате, во время матча с Турцией, на поле выбежал 10-летний мальчик по имени Берат и сумел сделать фото с Роналду. Ребенок прошел мимо охраны, но вскоре был выведен с поля.

    Главный тренер португальцев Роберто Мартинес после матча с Турцией выразил обеспокоенность частыми попытками фанатов сделать фото с Роналду во время игр.

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