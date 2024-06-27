Болельщик прыгнул на Роналду после матча Португалия — Грузия

После матча чемпионата Европы между Португалией и Грузией фанат прыгнул с трибун на Криштиану Роналду. Видео инцидента опубликовано в социальной сети Х пользователем TimelineCR7.



На записи видно, как Роналду идет в подтрибунное помещение в сопровождении стюардов, и вдруг сверху на него прыгает болельщик. Охрана быстро среагировала, блокировав фаната и защитив Роналду.

