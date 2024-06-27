Болельщик прыгнул на Роналду после матча Португалия — Грузия

После матча чемпионата Европы между Португалией и Грузией фанат прыгнул с трибун на Криштиану Роналду. Видео инцидента опубликовано в социальной сети Х пользователем TimelineCR7.
На записи видно, как Роналду идет в подтрибунное помещение в сопровождении стюардов, и вдруг сверху на него прыгает болельщик. Охрана быстро среагировала, блокировав фаната и защитив Роналду.
Ранее на этом чемпионате, во время матча с Турцией, на поле выбежал 10-летний мальчик по имени Берат и сумел сделать фото с Роналду. Ребенок прошел мимо охраны, но вскоре был выведен с поля.
Главный тренер португальцев Роберто Мартинес после матча с Турцией выразил обеспокоенность частыми попытками фанатов сделать фото с Роналду во время игр.