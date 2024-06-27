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    Разворот Hyundai на Руставели отправил байкера в каршеринг

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    2 комментария

    Автор: Мотосолидарность ДТП

    Маневр женщины на кроссовере закончился ДТП с тремя участниками в Калининском районе Петербурга. В больницу увезли мотоциклиста.

    Авария произошла в 12:15 26 июня у дома 69 по улице Руставели. Как стало известно «Фонтанке» 27 июня, 55-летняя петербурженка на своем Hyundai Tucson ехала от Суздальского проспекта к проспекту Просвещения и стала разворачиваться, не пропустив встречный мотоцикл SYM XS 125-K. После удара байк столкнулся еще и с выезжавшим с прилегающей территории каршерингом Volkswagen Polo под управлением 39-летнего петербуржца.

    За рулем мотоцикла был 17-летний первокурсник одной из петербургских академий. В результате ДТП он получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

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