Автобус влетел в фуру, вставшую перед ремонтируемым участком, в Кузбассе. Пострадали 17 человек

Пассажирский автобус, ехавший из Новосибирска в Кемерово, врезался в грузовик около 9 часов утра 27 июня на 235-м километре трассы «Сибирь», в Топинском районе Кемеровской области.



Как сообщает НГС со ссылкой на областную ГАИ, по предварительной версии, 54-летний водитель автобуса Golden Dragon не смог соблюсти безопасную дистанцию. Грузовик перед ним остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами, и автобус въехал в него. В салоне было 29 пассажиров.

