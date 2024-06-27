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    Автобус влетел в фуру, вставшую перед ремонтируемым участком, в Кузбассе. Пострадали 17 человек

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    Фото: МЧС
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    Пассажирский автобус, ехавший из Новосибирска в Кемерово, врезался в грузовик около 9 часов утра 27 июня на 235-м километре трассы «Сибирь», в Топинском районе Кемеровской области.

    Как сообщает НГС со ссылкой на областную ГАИ, по предварительной версии, 54-летний водитель автобуса Golden Dragon не смог соблюсти безопасную дистанцию. Грузовик перед ним остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами, и автобус въехал в него. В салоне было 29 пассажиров.

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    По данным NGS42, в ДТП пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Жертв нет.

    «Осмотр пассажиров продолжается, предварительно, пострадали около 17 человек, половине из которых назначено амбулаторное лечение, часть еще не осмотрели медики», — рассказал собеседник портала.

    Фото: МЧС

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