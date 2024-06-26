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    Путин: Необходимо защитить российский флот от атак на дальних подступах

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    В условиях нарастающей геополитической напряженности Россия должна планировать адекватные ответы на угрозы со стороны других стран. Об этом на совещании по вопросам кораблестроения 26 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Все понимаем возрастающую степень геополитического напряжения в современном мире, слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны <...> ряда стран и даже видим конкретные действия по реализации этих угроз», — сказал Путин.

    Президент заявил, что нужно просчитывать все возможные риски и укреплять вооруженные силы и военно-морской флот. В частности, он отметил, что необходимо защитить российский флот от возможных атак уже на дальних подступах. В том числе как можно скорее внедрить системы дистанционного обнаружения угроз, включая беспилотники, развивать разведывательную авиацию и наращивать силы и средства радиоэлектронной борьбы.

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