Кости на берегу залива неделю смущают людей и полицию под Петербургом

Сотрудников полиции вызвали на берег Финского залива в Выборгском районе Ленобласти: там нашли кости. Оказалось, что уже не в первый раз.



Днем 26 июня в полицию обратилась женщина и сообщила о необычной находке на берегу залива вблизи поселка Лужки: в песке у воды лежали кости. Как рассказала «Фонтанке» заявительница, кости нашли дети, игравшие на берегу. Останки были похожи на кисть руки человека, и на всякий случай она позвонила в «112».

На место приехала полиция, останки проверили, в том числе подключили патологоанатома, и выяснилось, что это кости умершего тюленя. Причем оказалось, что неделю назад туда уже вызывали полицию, приняв останки ластоногого за человеческие.