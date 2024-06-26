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    Кости на берегу залива неделю смущают людей и полицию под Петербургом

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    Сотрудников полиции вызвали на берег Финского залива в Выборгском районе Ленобласти: там нашли кости. Оказалось, что уже не в первый раз.

    Днем 26 июня в полицию обратилась женщина и сообщила о необычной находке на берегу залива вблизи поселка Лужки: в песке у воды лежали кости. Как рассказала «Фонтанке» заявительница, кости нашли дети, игравшие на берегу. Останки были похожи на кисть руки человека, и на всякий случай она позвонила в «112».

    На место приехала полиция, останки проверили, в том числе подключили патологоанатома, и выяснилось, что это кости умершего тюленя. Причем оказалось, что неделю назад туда уже вызывали полицию, приняв останки ластоногого за человеческие.

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