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    Хоккеист Павел Дацюк объявил о завершении карьеры

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    Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк объявил о завершении карьеры. Об этом 26 июня пишет «Чемпионат.com».

    Дацюк отметил, что физически мог бы продолжать играть, но «огонь» внутри угас. Поэтому он решил не обманывать себя и не искать ложной мотивации.

    «Я не объявлял раньше из-за обстоятельств. Это было очень сложное решение. Хотелось продолжать играть, но я не смог себя обмануть — огня в глазах не было», — сказал спортсмен.

    Он также планирует провести прощальный матч.

    За свою карьеру Дацюк стал чемпионом мира в 2012 году и выиграл золото на Олимпиаде в 2018 году. В НХЛ он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингз» и взял Кубок Гагарина в КХЛ в 2017 году со СКА из Санкт-Петербурга. На его счету множество личных наград.

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    Павел ДацюкЗавршение карьеры
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