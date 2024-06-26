KIA поставил мотоцикл в необычное положение. Байкера увезли в больницу

Мотоциклист пострадал в ДТП в Московском районе Петербурга 26 июня. Автомобиль поставил байк «с ног на голову».
Авария произошла около 13:20 на Варшавской улице, возле дома 183 по Московскому проспекту, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». По данным мотосообщества, водитель легкового автомобиля KIA, выезжая с прилегающей территории, не пропустил мотоцикл Bajaj, ехавший по главной.
В результате аварии 56-летний мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму и, возможно, перелом бедра, добавляют в группе. Пострадавшего увезли в больницу.