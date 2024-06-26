Рваный паспорт, кодовый рюкзак. Петербурженка попалась мошенникам по очень продуманной схеме

Женщина в декретном отпуске без каких-либо подтверждающих доход документов и с недействительным паспортом получила одобрение трех кредитов. Пока реальность перемешивалась с выдумкой, она отдала мошенникам полтора миллиона. Историю петербурженки 26 июня публикует «Фонтанка».

Утром 18 июня 29-летняя жительница Петербурга Валентина получила звонок с обычного номера телефона. Собеседник представился сотрудником МТС и рассказал, что у ее сим-карты истекает срок действия (нет у сим-карт никакого срока действия, запомните и расскажите близким!). Мол, и в личном кабинете предупреждали, а вы не отреагировали, давайте продлевать. Валентина согласилась и назвала собеседнику номер СНИЛС. На этом разговор закончился, и она вернулась к своим декретным делам.

Через два дня через Whatsapp Валентине позвонили якобы от поддержки портала «Госуслуги». Мужчина представился, скинул своё удостоверение с ФИО, внутренним номером сотрудника и печатью с подписью «гендиректора госуслуг». Он рассказал, что после беседы с оператором МТС кто-то пытался вскрыть ее аккаунт на «Госуслугах», номер телефона в учетной записи был изменен и вообще кто-то пытается взять на нее кредит в ВТБ на миллион рублей. Мало того что взять, так еще и отправить на имя некоего Романа Леонидовича из списка Росфинмониторинга. И Валентина с мошенниками на проводе, и «Фонтанка» убедились — есть такой, харьковчанин, сидел за участие в «Правом секторе»*. В списке, к слову, почти 15 тысяч человек, так что ресурс для мошенников практически неисчерпаемый.

Следующим собеседником стал «сотрудник Центробанка», затем другой, более опытный в таких вопросах. «Александр» тоже представился по всей (несуществующей) форме, прислал фото удостоверения и связал Валентину со следователем ФСБ — удостоверение «Николая Николаевича Авдеева» тоже прилагалось. «Авдеев» нагнетал — попытка перевода денег экстремисту уже сделала Валентину соучастницей мошенничества и госизмены, так что надо сотрудничать, и тогда у неё будет статус потерпевшей — как знал, что в настоящее время Валентина и правда потерпевшая по делу о мошенничестве. Только в этот раз от нее не требовали под запись сказать, что она не будет раскрывать информацию до окончания расследования. Даже назвали статью Уголовного кодекса, по которой за разглашение грозит до трех месяцев ареста (310).

После того как «Авдеев» свою роль отыграл, Валентина вернулась в руки сотрудника «Центробанка». Запомните и расскажите близким — Центробанк вообще не работает с гражданами, никак и никогда. Липовый сотрудник рассказал Валентине, что перевод приостановлен на три дня, так что ей срочно надо бежать в банк, подавать реальную заявку и брать миллион, чтобы закрыть первый перевод экстремистам. Дал ценные советы — чтобы заявку одобрили, лучше сказать, что деньги нужны на ремонт. Валентина официально не работает, но ей посоветовали представиться воспитателем детского сада. Предупредили еще и о том, что так как первая онлайн-заявка была одобрена кем-то из банка, то и банк замешан в преступлении, поэтому ни в коем случае никому из сотрудников нельзя говорить ничего о мошенничестве. Лучше за ними следить и сообщать о подозрительных действиях. ФСБ, рассказывали Валентине, будет следить за ней через камеры в банке и поэтому она должна особым образом повесить рюкзак на спинку стула.

В банк Валентина пошла после дневного сна ребенка. Ее и правда спросили про мошенников, она, согласно инструкции, все отрицала и даже подписала бумажку — все сама, никто меня не обманывает. Женщине дали миллион, несмотря на вранье про работу воспитателем, отсутствие подтверждения дохода и, что особенно впечатляет, недействительный паспорт — недавно дочка вырвала последнюю страницу. Единственная реальная проблема при оформлении этого займа возникла, когда Валентина хотела отказаться от навязываемых банком страховок. Она посоветовалась об этом со своим мошенником, сидя прямо перед сотрудницей банка. Он сказал, что и со страховкой нормально.

«Александр» попросил Валентину взять три купюры по пять тысяч и сказать их номера, мол, на деньгах есть какая-то метка, потому что они относятся к расследованию дела о терроризме. Тут же прислал справку об открытии какой-то ячейки, где числится кредит, и данные карты, на которую надо перевести миллион. Но тут тоже все не так просто. Сначала Валентина должна была купить телефон с функцией бесконтактной оплаты, что она и сделала. Затем установила «МИР pay», вбила туда продиктованный номер карты и пошла к банкомату отправлять деньги. Делала она это порциями, два раза по сто, три по двести и один раз 185 тысяч. Валентина прислала чеки о зачислении, «Александр» ответил выпиской — деньги на нужном счету. Карту с «МИР pay» после этого требовалось удалить.

В следующий банк Валентина пошла на следующий день, так как требовалось выяснить, смогут ли мошенники оформить на нее еще один кредит — это и легенда от «Александра», и реальность. «Сотрудник Центробанка» важничал, говорил о каком-то собрании по вопросу Валентины и обещал доложить, как все пройдет. Оказалось, что прошло хорошо и пришла пора проверить, как себя ведут сотрудники «Почта банка». По той же схеме она положила трубку за 20 метров до подхода к отделению, повесила таким же образом рюкзак на стул и подала заявку. «Почта банк» тоже не смутил рваный паспорт и отсутствие подтверждения дохода, но вместо запрошенных 850 дали 533 тысячи. Супруг Валентины Роман в беседе с «Фонтанкой» добавил, что, по словам жены, она не один раз звонила мошеннику, чтобы ответить на вопросы банка, как и в первом случае. Он считает, что любому сотруднику должно было быть очевидно, что что-то с этой заявкой не так. Деньги были перечислены ровно таким же порядком.

Затем Валентина пошла в банк «Санкт-Петербург», там заявку тоже предодобрили, но попросили справку с работы. Когда Валентина была в «Альфа-банке», сотрудница банка позвонила ее мужу. Тот сказал, что никаких заявок ни он, ни жена не оставляли. Валентине отказали в оформлении займа.

Потом ей что-то рассказывали о перевыпуске карт, одобрении чего-то следователем и так далее. Параллельно заботились, вызывали такси и спрашивали, все ли в пути было в порядке. Валентина ждала звонка «Авдеева», но позвонил другой, потому что «Авдеев уехал на задержание». Ей рассказали, что теперь у нее должен пройти обыск, чтобы исключить причастность к финансовым махинациям. Когда — неизвестно, Валентина ждала ответа, но так и не дождалась. Она еще раз посмотрела на присланные удостоверения и увидела, что под одинаковыми фото разные фамилии. «Александр» объяснил это сбоем в «Вотсапе». Валентина нарушила свою «клятву» и рассказала обо всем мужу. «Александр» ругался и грозил следователем. Он продолжал писать сообщения, уже когда Валентина писала обо всем в отделе полиции.