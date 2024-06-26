Три машины разбиты в ДТП на «Нарве» под Кингисеппом. Есть пострадавшие

Как сообщил 47news, утром на сотом километре трассы, у деревни Куты, столкнулись легковые Nissan Quashqai, Kia Optima и Lada Largus.

Массовое ДТП произошло на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти 26 июня. Столкновение мог спровоцировать неудачный маневр, двум из водителей потребовалась помощь медиков.

По предварительным данным, один из автомобилистов пошел на обгон, нарушая ПДД. В результате серьезные травмы получили водители двух иномарок.



В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировали четыре сотрудника 125-й пожарной части при помощи одной спецмашины. Они оперативно отключили аккумуляторы разбитых автомобилей.

