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    Особа, приближенная к императору. В Кузбассе ДПС попался нетрезвый «потомок Николая II»

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    Сотрудники ДПС неожиданно для себя пообщались с «потомком императора», который ехал за рулем скромной «Лады Приоры». Особа голубых кровей оказалась изрядно подгулявшей. Подробности 26 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области — Кузбассу.

    Официальный телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу

    Машину для проверки остановили в Беловском округе. 68-летний водитель трезвым не выглядел, а алкотестер и вовсе показал 1,125 мг/л, что в десять раз больше допустимого, рассказали в пресс-службе. Мужчина, увидев результаты, заявил, что он является потомком императора Николая II, а в качестве доказательства своих слов предложил доехать до его дома и посмотреть фотографии. В реакции полицейских «царская особа» должного своему статусу почтения не увидела и призналась, что возвращается из своего загородного имения, которое простой народ зовёт дачей, а там он действительно употреблял горячительные напитки.

    Госавтоинспекторы отстранили водителя от управления транспортным средством. Нарушитель был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Ему грозит 30 000 рублей штрафа и до 2 лет лишения прав.

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