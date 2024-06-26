Полиция ищет водителя BMW, который избил грузчика возле магазина в Петербурге

В Невском районе неизвестный на BMW повздорил с рабочим, который разгружал товар у сетевого магазина, а затем напал на него с пистолетом и дубинкой. Теперь его ищет полиция. Об этом 26 июня сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в среду около трех часов дня, когда рабочий разгружал «Газель» по адресу: Шлиссельбургский, 2. Между ним и водителем BMW произошел словесный конфликт, который закончился дракой с применением дубинки и пистолета.

Полиция проводит проверку и устанавливает личность нападавшего.