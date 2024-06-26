    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, зап

    762мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.28eur93.73

    Полиция ищет водителя BMW, который избил грузчика возле магазина в Петербурге

    3424
    9 комментариев

    В Невском районе неизвестный на BMW повздорил с рабочим, который разгружал товар у сетевого магазина, а затем напал на него с пистолетом и дубинкой. Теперь его ищет полиция. Об этом 26 июня сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

    Инцидент произошел в среду около трех часов дня, когда рабочий разгружал «Газель» по адресу: Шлиссельбургский, 2. Между ним и водителем BMW произошел словесный конфликт, который закончился дракой с применением дубинки и пистолета.

    Полиция проводит проверку и устанавливает личность нападавшего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    BMWИзбиение
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close